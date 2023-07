IDS MIDI PYRENEES

Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €

Siège social : 13 rue Sainte Ursule

31000 TOULOUSE

908.777.089 RCS TOULOUSE

Aux termes des décisions unanimes des Associés en date du 2 mai 2023,

l’article 11 des statuts a été renuméroté (nouvel article 13 des statuts) et a été modifié de la façon suivante :

Ancienne mention :

Transmission des actions : Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l’associé unique sont libres.

Les cessions de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers de la Société sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés.

Nouvelle mention :

Transmission des actions : Les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l’associé unique sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les cessions et transmissions d’actions sont :

– libres entre sociétés d’un même groupe, au profit de la Société, dans le cadre de l’exercice des droits prévus au Pacte,

– soumises à agrément préalable de la Société dans les autres cas, donné par décision collective extraordinaire des associés.

Pour avis.