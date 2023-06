IKIGAI INVEST

SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 10 Passage du Languedoc, 31770 COLOMIERS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP en date à COLOMIERS du 06/06/2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme sociale : Société civile immobilière

– Dénomination sociale : IKIGAI INVEST

– Siège social : 10 Passage du Languedoc, 31770 COLOMIERS

– Objet social : L’acquisition, l’administration, la restauration-construction sans but de revente, la gestion et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers ; L’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet ; Éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des immeubles, au moyen de vente, échange ou apport en société.

– Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au RCS

– Capital social : 1 000 €, constitué uniquement d’apports en numéraire

– Gérant : M. Stéphane NEUZILLET, demeurant 10 passage du Languedoc 31770 COLOMIERS

Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis dans tous les cas obtenu à l’unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS de TOULOUSE