IMMO 6 MONTRABE.

Etude de Maîtres Pauline ROZIERES et Delphine BARDAJI-PROST, Notaires

Associées à L’UNION (31240), 89 Avenue des Pyrénées.

Suivant acte reçu par BARDAJI-PROST, Notaire à L’UNION (31240), 89 Avenue des Pyrénées le 31 janvier 2023, a été constituée une société civile immobilière.

Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,

la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.