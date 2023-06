IN2EH

Société par actions simplifiée

au capital de 5000 euros

Siège social : 29 rue Clément ADER

31600 MURET

RCS TOULOUSE 952 347 961

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes des décisions de l’Assemblée Générale en date du 20 06 2023, il a été décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du même jour et sa mise en liquidation.

Madame Sandrine CELAYA Epouse SEKSEK, demeurant 16 Allées Niel, 31600 MURET exercera les fonctions de Liquidateur durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 16 Allées Niel, 31600 MURET, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée et tous actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de TOULOUSE

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE