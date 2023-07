Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et par abréviation Ineo MPLR

SNC au capital de 3.340.050 euros

Siège Social : 16 rue Claude-Marie Perroud 31100 Toulouse

414 719 534 RCS Toulouse

– Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale et des décisions du Gérant en date du 31 mai 2023, le capital social a été réduit de 113.280 euros pour être ramené à 3.340.050 euros, par voie d’annulation de parts sociales, afin de réaliser l’attribution par la société Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon et par abréviation Ineo MPLR à son associé unique des parts sociales émises par la société Ineo Réseaux Sud en rémunération de cet apport.

Les articles des statuts ont été modifiés en conséquence.