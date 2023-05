Acte SSP du 05/05/2023 à MONTPELLIER, il a été constitué une

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle dénommée : IS AUTO 34

– Siège : 150 RUE NICOLAS LOUIS VAUQUELIN

ENTRE B 2EME ETAGE

31100 TOULOUSE

– Durée : 99 ans

– Capital : 1 000 Euros

– Objet : ACHATS VENTES DE VEHICULE D’OCCASION EN FRANCE ET A L’ETRANGER

VENTE DE PIECES DETACHEES ET NETTOYAGE DES VEHICULES

DEPANNAGE

– Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé à le droit d’assister aux Assemblées et de participer aux délibérations. Une action donne droit à une voie

– Transmission des actions : La cession des actions est soumise à l’agrément de la collectivité des associés statuant à la majorité simple.

– Présidence : Monsieur EL HILALI Iliasse Demeurant 68 Square de Surville - 34080 Montpellier

Immatriculation RCS de Toulouse