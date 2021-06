IT VENTURES

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 €

Siège social : 110, avenue de Lespinet

31400 TOULOUSE

R.C.S. Toulouse 432 475 804

L’assemblée générale extraordinaire du

1er juin 2021 a décidé la dissolution

anticipée de la société au 1er juin 2021

et sa mise en liquidation amiable. La

cessation totale d’activité, la fermeture

du siège social et de l’établissement

principal de la société à compter de la

dissolution. Le siège social de la

liquidation est fixé à l’adresse actuelle

du siège. La société subsistera pour les

besoins de la liquidation et jusqu’à la

clôture de celle-ci. Monsieur Pierre

d’AGRAIN demeurant 6, rue des abeilles

31000 Toulouse a été nommé liquidateur

en lui conférant les pouvoirs les plus

étendus dans le but de lui permettre de

mener à bien les opérations en cours.

Le dépôt légal sera effectué au greffe

du Tribunal de Commerce de Toulouse.

Pour avis.