Par acte SSP du 13/06/2023, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination : Innoprom

– Objet social : La Société a pour objet, en France et à l’étranger :L’achat et la vente de biens immobiliers, immeubles, terrains, droits immobiliers.Toutes activités de lotissements, promotion immobilière, marchand de biens.

– Siège social : 4 Allées du Docteur Lejzer Ludwik Zamenhof 31100 Toulouse.

– Capital : 1000 €

– Durée : 99 ans

– Président : M. JULLIEN Jacques, demeurant 4 Allées du Docteur Lejzer Ludwik Zamenhof 31100 Toulouse

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout actionnaire peut participer aux assemblées quel que soit le nombre de ses actions, chaque action donnant droit à une voix.

Clause d’agrément : Cession libre entre associés. Cession soumise à agrément dans les autres cas.

Immatriculation au RCS de Toulouse