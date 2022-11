JD OUTDOOR

Société par Actions simplifiée au capital de 5 000€

Lieudit Terre Basse,

31430 SAINT-ELIX-LE-CHATEAU

RCS TOULOUSE 853 756 039

Suivant décisions du Président du 31/10/2022 et des résolutions de l’Assemblée Générale du 19/10/2022, le capital social a été augmenté d’une somme de 205 000 € pour le porter de 5 000 € à 210 000 € par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, et d’une somme de 90 000 € pour le porter de 210 000 € à 300 000 € par apport en numéraire.

Nouvelle mention : le capital est désormais de 300 000 € divisé en 30 000 actions d’une valeur nominale de 10 euros, les statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis