Suivant acte SSP à COLOMIERS en date du 29.08.2023, il a été constitué la Société par Actions Simplifiée ci-dessous ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JERENOV.COM

Capital social : 2 000 €. 200 actions de 10 € nominal chacune, entièrement souscrites en numéraire.

Siège social : 2, Allée Sisteron – Premier étage – Bureaux E5 et E6 – 31770 COLOMIERS

Objet social : La société a pour objet en France et à l’étranger, tous travaux de rénovation générale de bâtiments résidentiels et non résidentiels à destination des professionnels et des particuliers : peintures, menuiserie, zinguerie, toiture ainsi que tous travaux de bâtiment.

Durée : 99 ans

Président : M. Djikahue GNABOUYOU, né le 01.06.1981 à GAGNOA (COTE D’IVOIRE),

demeurant à TOULOUSE – 31200 – 49, Boulevard Silvio Trentin – Apt A0

Directeur Général : Olivier, Thierry REYNAUD, né le 13.10.1977 à MELOMEBAE

(CAMEROUN) demeurant à TOULOUSE – 31200 – 14, Rue de Belleville – Apt 10

Pouvoirs : les plus étendus vis-à-vis des tiers dans le cadre de l’objet social.

Admission aux assemblées et droit de vote : Tous les associés, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent, ont accès à l’Assemblée. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire choisi parmi les autres associés.

Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d’actions qu’il détient. A chaque action est attachée une voix.

Agrément des actionnaires : Les cessions d’actions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité de la collectivité des associés.

Immatriculation : RCS de TOULOUSE