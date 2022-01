Société par actions simplifiée

au capital de 500 Euros

Siège social : Résidence les Berges du Canal

6, Rue des Artisans

Appt C17

31150 FENOUILLET

RCS TOULOUSE : 892 340 316



Aux termes de décisions en date du 1er mars 2021,

l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé avec effet au 1er mars 2021

d’étendre l’objet social aux activités suivantes :

"les travaux suivants en sous-traitance : Travaux de peinture, Travaux de plomberie,

Travaux de revêtement de sols et murs, Travaux d’électricité,

la commercialisation et la pose de matériel de climatisation,

Tous travaux de construction et rénovation de bâtiments intérieurs et extérieurs,

ainsi que l’achat, la vente, la représentation de tous matériaux et matériels se rapportant aux activités ci-dessus".

L’article 2 des statuts a été modifié en conséquence. Pour Avis