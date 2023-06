Par acte SSP du 31/05/2023, il a été constitué une EURL ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination : JMCD

– Objet social : Apporteur d’affaires dans le domaine de la construction et des énergies renouvelables. Toutes prestations de conseil et d’audit dans le domaine des énergies renouvelables. Ventes de panneaux photovoltaïques, services et maintenance,

– Siège social : 24 Avenue de Lagarde 31130 Balma.

– Capital : 100 €

– Durée : 99 ans

– Gérance : M. PIQUIONNE Davy Rodolphe, demeurant 24 Avenue de Lagarde

31130 Balma

– Immatriculation au RCS de Toulouse