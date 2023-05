AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par acte

sous signature électronique en date

du 5 mai 2023 d’une société présentant

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOBLER

Forme : société par actions simplifiée

Capital : 1.200 euros (constitué d’apports en numéraire uniquement)

Siège social : 23 rue André Cavagnol – 31500 TOULOUSE

Objet : La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu’à l’étranger :

– L’acquisition de divers terrains, constructions, biens et droits immobiliers quelconques, la mise en valeur, l’exploitation, la vente ou la revente par lots ou autrement desdits terrains, constructions, biens et droits immobiliers,

– L’activité de marchand de biens,

– L’exploitation par bail ou location notamment, et la gestion de tout patrimoine immobilier,

– La construction, la réfection, la rénovation, la réhabilitation d’immeubles à usage d’habitation, professionnel, mixte ou à tous autres usages ; l’exploitation par bail ou location notamment, la mise en valeur, la vente ou la revente desdites constructions,

– La prise d’intérêt ou de participation dans toutes sociétés ou entreprises, en lien avec les activités ci-dessus, et ce par voie de création de sociétés ou d’entreprises nouvelles, françaises ou étrangères, d’apport, de souscription, d’achat de titres, de droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement ; la gestion et la cession de ces intérêts et participations,

– L’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet, la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires à la conclusion de ces emprunts,

– Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Durée : 99 Années

Admission aux assemblées : Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’assemblée, de l’envoi des documents en vue d’une consultation écrite ou de l’acte.

Exercice du droit de vote : Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu’ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

Les titres de capital sont indivisibles à l’égard de la société.

Agrément : Les cessions et transmissions d’actions sont libres entre sociétés d’un même groupe, au profit de la société, dans le cadre de l’exercice du droit de préemption ; soumises à droit de préemption et agrément donné par décision collective extraordinaire des associés dans les autres cas.

Président de la société : M. Olivier SCHEFFEL demeurant 23 rue André Cavagnol – 31500 TOULOUSE.

Directeurs Généraux : M. Eric VINCENT demeurant Lieudit Lamic – 81470 PUECHOURSI et M. Jean-Baptiste DRAGON demeurant 88 rue Lucien Cassagne – 31500 TOULOUSE.

La société sera immatriculée au RCS de TOULOUSE.

Pour avis.