JSB 20

Société par actions simplifiée

Au capital social de 100 euros

Siège social : lieu-dit au Cabos

31430 CASTIES-LABRANDE

RCS TOULOUSE 909 931 941

Il a été décidé de la dissolution anticipée de la Société à compter du 7 juillet 2023 et sa mise en liquidation. Monsieur Julien SAINT-BLANCAT, demeurant au 43, rue Monplaisir 31400 TOULOUSE, exercera les fonctions de liquidateur durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au lieu-dit au Cabos 31430 CASTIES-LABRANDE, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée et actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du tribunal de commerce de Toulouse.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.

Pour avis.