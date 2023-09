JT DIAGNOSTIC

SARL au capital de 100€

Siège social : 478 Rue de la Découverte Miniparc 3

31676 Labège

RCS TOULOUSE 881 187 751

L’AGE du 30/09/2023 a décidé la dissolution et sa mise en liquidation amiable à compter du même jour, nommé liquidateur Monsieur TENA Joseph, demeurant 478 Rue de la Découverte, Miniparc 3 CS 67624 - 31670 Labège. Le siège de liquidation est fixé au siège social. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Toulouse.