AVIS DE CONSTITUTION

– DENOMINATION : JUMA

– FORME : Société civile immobilière

– SIEGE SOCIAL : 4, rue du Roussillon 31130 BALMA

– OBJET : Acquisition et vente de tout bien immobilier. Propriété, gestion, administration et exploitation, par location ou autrement, de tous immeubles et de tous biens et droits immobiliers.

– DUREE : 99 ans

– CAPITAL : 1000 euros

– GERANCE : M. Pierre GINESTET, demeurant 4, rue du Roussillon

31130 BALMA.

IMMATRICULATION : RCS de Toulouse.