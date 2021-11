Joseph Calvi officiellement élu président de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’Occitanie

Le mercredi 17 novembre, à l’issue de son assemblée générale, Joseph Calvi a été officiellement élu président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la région Occitanie. Il s’agissait de la première élection au sein du réseau des chambres des métiers depuis la réforme dite de régionalisation entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Dans chaque département, 25 artisans ont été élus dans les CMA départementales, ce qui fait 325 personnes au total en Occitanie. Parmi eux, 91 vont siéger (les sept premiers élus de chaque département) au principal organe de décision, la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat (CMRA), dirigée donc par Joseph Calvi.

Celui-ci est maître artisan maçon à Foix et président de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Ariège depuis 2010. Il rejoint le réseau des CMA en 2005 en étant élu vice-président de la CMA d’Ariège avant de s’impliquer au niveau régional et national. Il est par exemple deuxième vice-président de CMA France. Joseph Calvi a porté la liste L’Union des entreprises de proximité (U2P), victorieuse de ces élections 2021.