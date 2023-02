K2S Immo,

SAS en liquidation au capital de 50.000 euros

Siège social et de liquidation :

5 Impasse de l’Orée de la Ramée 1, 31170 TOURNEFEUILLE

RCS TOULOUSE 898 894 001.

L’AGO réunie le 31/07/2022 au 5 Impasse de l’Orée de la Ramée 1, 31170 TOURNEFEUILLE a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Sébastien KONG et Mme Sopheap KONG, demeurant 5 Impasse de l’Orée de la Ramée 1, 31170 TOURNEFEUILLE, de leur mandat de liquidateur, donné à ces derniers quitus de leur gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE, en annexe au RCS et la Société sera radiée dudit registre.