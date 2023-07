AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date

à Saint Elix Le Château du 10 juillet 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KAMINA

Forme sociale : Société Civile Immobilière

Siège social : 440, Ancienne Voie Romaine - 31430 SAINT ELIX LE CHATEAU

Objet social : l’acquisition par voie d’apport ou d’achat, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous biens meubles ou immeubles bâtis ou non bâtis ; la souscription de tout financement ainsi que l’octroi de toutes garanties (PPD, cautionnement, nantissement) ; éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au RCS Capital social : 100 Euros, constitué uniquement d’apports en numéraire

Cogérance : Monsieur Sébastien GROSSEAU et Madame Isabelle GROSSIN demeurant ensemble 440, Ancienne Voie Romaine - 31430 SAINT ELIX LE CHATEAU.

Clauses relatives aux cessions de parts :

– cession libres entre associés et agrément requis dans tous les autres cas,

– agrément des associés représentant les trois quarts au moins du capital social,

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse.

La Gérance