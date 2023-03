KAPROM KONCEPT

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 3 rue Lavoisier, 31700 BLAGNAC

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Blagnac du 24 mars 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : KAPROM KONCEPT

Siège : 3 rue Lavoisier, 31700 BLAGNAC

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés

Capital : 10 000 euros

Objet : Tous types de restauration, préparation de plats cuisinés, vente sur place, à emporter, la livraison à domicile, salon de thé, l’exploitation de débit de boissons, bar, brasserie, l’organisation de tout type d’évènements tels que soirées à thèmes et la vente d’objets d’art, d’artisanat, décoration et mobilier, neufs ou d’occasion

Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.

Président : Madame Elga-Marielle CAPERET, demeurant

12 impasse des Pinsons, 31140 SAINT-ALBAN

La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse.

POUR AVIS