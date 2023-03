KEY’S

Société par actions simplifiée

au capital de 2.427.915 euros

Ramené à 2.407.915 Euros

Siège social : 7 avenue Albert Durand

31700 BLAGNAC

851.397.810 RCS TOULOUSE

Aux termes des décisions collectives des associés du 20 décembre 2022 et des décisions du Président des 2 février 2023 et 20 mars 2023, le capital social a été réduit d’une somme de 20.000 euros, par voie d’annulation de 20.000 actions de préférence de catégorie A dites « ADPA » rachetées par la société KEY’S.

Le capital est ainsi ramené de 2.427.915 euros à 2.407.915 euros.

En conséquence, l’article 7 – Capital social a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le capital social est fixé à 2.427.915 €, divisé en 2.427.915 actions de 1 € chacune de valeur nominale dont :

1.238.237 actions de préférence de catégorie A dites « ADPA » entièrement libérées et,

1.189.678 actions de préférence de catégorie B dites « ADPB » entièrement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 2.407.915 €, divisé en 2.407.915 actions de 1 € chacune de valeur nominale dont :

1.218.237 actions de préférence de catégorie A dites « ADPA » entièrement libérées et,

1.189.678 actions de préférence de catégorie B dites « ADPB » entièrement libérées.

Pour avis.