KEYTOKO

SAS au capital minimum de 100,00 €

Siège social : 10 RUE DU CAGIRE 31100 TOULOUSE

RCS Toulouse 918518960

Par assemblée générale extraordinaire du 01/07/2023, il a été décidé

– de transférer le siège social au : 8 place Roger Salengro 31000 Toulouse,

– de modifier l’objet social comme suit : Agence immobilière spécialiste des nouvelles formes d’habitation, Administration de bien, transaction sur immeubles et fonds de commerce, conseil, formation et consultance en matière immobilière, conduite des affaires et patrimoine. Prescription immobilière pour tiers et prise de participations.

Modification au RCS de Toulouse.