Par acte SSP du 17/05/2023, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination : KN CAR

– Objet social : L’achat et la vente de tous types de véhicules neufs ou d’occasions pour particuliers et professionnels, Location de véhicules sans chauffeurs

– Siège social : 5 impasse de la Colombette bureau 3 31000 Toulouse.

– Capital : 500 €

– Durée : 99 ans

– Président : M. BENBARA Yasine, demeurant 12 rue Louis Castel 92230 Gennevilliers

– Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. - Chaque action donne droit à une voix.

– Clause d’agrément : La cession des actions de l’associé unique est libre. Les cessions d’actions, à l’exception des cessions aux associés, sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.

– Immatriculation au RCS de Toulouse