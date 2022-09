En liquidation judiciaire, le Toulousain Kippit cherche des investisseurs

En annonçant 50 milliards d’euros sur la période 2022-2027 dans le cadre du plan France 2030, Jean Castex, alors Premier ministre, assurait en février dernier que « la préservation de notre ambition climatique et la réindustrialisation de la France sont deux ambitions majeures ». Avec la Jaren, sa bouilloire multifonctions fabriquée en France, durable et réparable, Kippit coche toutes les cases pour participer au renouveau du "Made in France". Elle avait d’ailleurs séduit plus de 2000 personnes en précommandes.

Malgré cela, la société toulousaine a été placée en liquidation judiciaire ce jeudi 22 septembre par le tribunal de commerce de Toulouse. La faute à un manque de savoir-faire industriel en France. Sa trésorerie a en effet été très largement fragilisée par les problèmes rencontrés par le fournisseur de la cuve inox, DEP Industrie. « Pendant deux ans, l’industriel nous a maintenu qu’il était tout proche d’une production en série. Mais ils se sont trompés dès la conception de l’outil de production », souligne, désabusée, Kareen Maya Levy, cofondatrice de la société.

Alors que le projet porté par Kippit a du sens « au niveau économique, écologique et social », la réindustrialisation du pays n’est donc pas si simple. Pour la Toulousaine, il est essentiel de « revoir la formation et le niveau d’investissement des gros industriels, qui n’ont plus les outils ni les savoir-faire adaptés ».

500.000 euros supplémentaires pour sauver le projet

Si la décision est évidemment un coup dur pour Kippit, Kareen Maya Levy et Jacques Ravinet, les deux cofondateurs, ne veulent pas baisser les bras. « Nous avons besoin de 800.000 euros pour assurer la production en série de la Jaren. Des gens ont pris attache au mois d’août », expliquait Kareen Maya Levy il y a quelques jours. Dans un message publié ce 29 septembre sur les réseaux, elle réitère son appel et précise. « Nous avons du soutien d’un investisseur engagé à hauteur de 300.000 euros. Il n’a pas la capacité de s’engager seul et sommes en recherche d’un ou plusieurs partenaires financiers et / ou industriels pour un montant global de 500.000 euros. C’est la somme nécessaire pour faire repartir le projet et le pérenniser. » Dans ce cas, l’entreprise ferait alors appel de la liquidation.

Seul problème pour la cofondatrice, la suite de l’aventure Kippit s’écrirait forcément à l’étranger. « Nous avons un gros problème par rapport à notre promesse de base. La solution pour assurer la production est chinoise. » Les premières commandes seraient ainsi fabriquées en série en Chine avant que les outils industriels soient rapatriés ou répliqués en France. Un espoir pour Kareen Maya Levy, qui rappelle qu’il y a une attente forte du marché pour des produits français luttant contre l’obsolescence programmée.

Paul Périé

Sur la photo : La Jaren, bouilloire multifonctions imaginée par Kippit. Crédit : Raphaël Kan-Kippit.