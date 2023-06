Dénomination sociale : KOUTI

Forme : SAS en liquidation

Siège social : 56 chemin de Lasserre 31560 Calmont

Capital social : 150 euros

Numéro SIREN 898 802 913 RCS Toulouse

Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 9 Mai 2023, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 9 Mai 2023 et sa mise en liquidation amiable. Laurent Ferré demeurant 56 chemin de Lasserre 31560 Calmont a été nommé en qualité de liquidateur. Les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été confiées. Le siège de liquidation est fixé au 56 chemin de Lasserre 31560 Calmont, au même titre que l’adresse de correspondance.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.

Pour avis et mention.