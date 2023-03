Du 27 au 31 mars, L’Adie Occitanie et l’Urssaf Midi-Pyrénées vont proposer des ateliers d’information pour les entrepreneurs qui débutent. Une semaine rythmée d’ateliers dans les huit départements de l’ex-Midi-Pyrénées pour informer les créateurs d’entreprise qui viennent de se lancer ou ayant moins de douze mois d’activité.

Au programme : présentation du périmètre d’action de chacun des deux organisateurs et des dispositifs de financement ; conseils sur les formalités obligatoires, la protection sociale et les conditions d’exercice pour les microentrepreneurs. Les horaires et lieux précis de ces rendez-vous sont disponible en ligne. Inscription obligatoire sur le site de l’Adie. [1]