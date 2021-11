Cinéma, séries télé... L’Occitanie crève l’écran 1/2

Le 24 mai dernier, sur la scène de la salle Imax du cinéma Gaumont place Wilson, Karim Ghiyati est tout sourire. Le directeur général d’Occitanie Films accueille en effet l’équipe de Meurtres à Toulouse. Cette avant-première du téléfilm de la collection lancée en 2013 par France 3 marque à la fois la première phase du déconfinement et la nouvelle place prise par l’Occitanie dans le paysage audiovisuel français. Jean-Baptiste Neyrac, le producteur, souligne le soutien énorme et bienveillant dont il a bénéficié et le plaisir de tous sur ces vingt-et-un jours de tournage dans la Ville rose, malgré le Covid et la canicule. Des propos confirmés par les deux comédiens principaux, Lionnel Astier et Camille Aguilar. Le commandant Keller du téléfilm parle même « d’un bonheur qui l’a suivi un long moment », lui qui n’avait jamais tourné à Toulouse.

« La région attire plus, c’est certain », confirme Karim Ghiyati, qui dirige donc l’Agence régionale en charge de l’audiovisuel et du cinéma. Avec environ 2200 jours de tournage par an sur le territoire, l’Occitanie se hisse au deuxième rang, derrière l’Île-de-France et devant PACA, notamment grâce à la présence de trois séries quotidiennes sur les bords de la Méditerranée : Demain nous appartient et Un si grand soleil (voir par ailleurs) dans l’Hérault et Ici tout commence dans le Gard.

« Elles ne sont pas arrivées ici par hasard. Cela fait des années que nous travaillons avec les séries. Quand un tournage se passe bien, les gens parlent et cela attire d’autres projets », explique le directeur d’Occitanie Films, qui cite notamment la mini-série Antigone 34 pour France 2 au début des années 2010 ou Candice Renoir, tournée à Sète depuis 2013, produite par la même société que… Demain nous appartient.

Un potentiel de plus de mille sites de tournage

Cette attractivité correspond également à une volonté nouvelle des collectivités locales, désireuses de développer cette filière. Début juin, la Région Occitanie a par exemple voté une subvention de plus de 500.000 euros destinée à accompagner dix-sept projets de films, documentaires et séries télévisées. Elle a par ailleurs créé un fonds d’aide doté de 4,7 millions d’euros. « Un soutien financier indispensable », reconnaît Jean- Baptiste Neyrac, dont le tournage a demandé un peu plus de 2 millions d’euros.

Paul Périé

Sur la photo : Photo de Tournage d’Un Si Grand Soleil Crédits : Service photo de France 2.