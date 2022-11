Montpellier. L’opérateur immobilier Socri Reim acquiert le Gaumont Comédie

L’annonce est tombée le 18 novembre. Dans un communiqué, l’opérateur immobilier Socri Reim a fait savoir qu’il devenait propriétaire des murs du cinéma Gaumont Comédie, situé place de la Comédie à Montpellier. L’opération, dont le montant n’est pas divulgué, est financée grâce au soutien du Crédit Agricole du Languedoc. Le groupe français Pathé Gaumont reste locataire de l’établissement regroupant 1127 places à travers huit salles, pour un total d’environ 1800 m2 sur quatre niveaux.

« C’est une acquisition importante. Montpellier est une ville qui tient une place à part et de choix dans l’histoire de notre groupe. Il était donc naturel que nous nous intéressions à cette reprise », rappelle Nicolas Cambon, président du groupe. En effet, à une centaine de mètres de la place de la Comédie se trouve le siège historique de l’entreprise, dans la tour de bureaux du Polygone. Le cinéma Gaumont Comédie avait déjà subi des travaux d’amélioration en 2019 et sa façade pourrait être rénovée, sans changer pour autant l’âme du bâtiment haussmannien iconique du XIXe siècle. « Nous allons être attentif à la rénovation de la place de la Comédie », confie Benjamin Figueras, directeur des opérations de Socri Reim à nos confrères de Midi Libre.

Une forte présence sur l’arc méditerranéen

Cette acquisition renforce et poursuit la politique de redynamisation des cœurs de villes engagée par Socri Reim, déjà propriétaire des centres commerciaux urbains de Polygone, des Galeries Lafayette Béziers et du Polygone Riviera (Cagnes-sur-Mer). La société a également acquis les murs du magasin Monoprix du Polygone de Montpellier, servant à l’installation de l’enseigne Maison du Monde, et le centre commercial La Coupole à Nîmes.

Cette structuration de sa présence sur l’arc méditerranéen s’est effectuée grâce à une levée de fonds significative de 33 millions en 2021, auprès d’un pool bancaire composé du Crédit Agricole – Languedoc, Provence-Côte et Centre France, et de la Banque Populaire Méditerranée.

En tant que maître d’ouvrage délégué pour le compte de la Principauté de Monaco, Socri Reim a par ailleurs pour projet de restructurer et reconfigurer le centre commercial de Monaco Fontvieille. Cet ensemble mixte de 100.000 m2 incluant 35.000 m2 de logements et de tertiaire est prévu en 2027, et la société assurera l’exploitation de la partie commerciale.

L’opérateur compte aujourd’hui soixante salariés et réalise un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Le cinéma Gaumont, place de la Comédie à Montpellier. Crédit : Licence CC - Thomon.