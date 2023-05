LA BRIOCHE OCCITANE - CDM TEA

Par acte SSP du 17/05/2023 à TOULOUSE, enregistré au SDE de TOULOUSE,

le 23/05/2023, Dossier no 2023 00014218, Référence 3104P61 2023 A 01999

LA BRIOCHE OCCITANE, SARL au capital de 5000 €, ayant son siège social

20 rue de Rémusat 31000 TOULOUSE, 501 182 919 RCS de Toulouse

A cédé à

CDM TEA, SARL au capital de 600 €, ayant son siège social 290 av Charles de Gaulle

82000 MONTAUBAN, 950 790 584 RCS de Montauban, un fonds de commerce de

sandwicherie, saladerie, restauration sur place, salon de thé, snack, gaufrerie, crêperie, comprenant : la clientèle, l’achalandage attachés au fonds, le nom commercial et l’enseigne « LA BRIOCHE OCCITANE », le droit au bail, le matériel, le mobilier,

l’outillage et les agencements ; le droit à la ligne téléphonique. sis 20 rue de Rémusat 31000 Toulouse, moyennant le prix de 45000 €.

La date d’entrée en jouissance : 17/05/2023.

Les oppositions sont reçues dans les 10 jours de la dernière date des publicités légales aux adresses suivantes : Cabinet d’avocats COTEG & AZAM 25 rue de Metz - BP 61401 - 31014 Toulouse pour la correspondance et Cabinet d’avocats COTEG & AZAM 25 rue de Metz - BP 61401 - 31014 Toulouse pour la validité.