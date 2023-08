LA COOP MIDI PYRENEES

Société coopérative à forme anonyme à capital variable

au capital de 89 820 euros

Siège social : 6, Rue André Clou

Centre de Gros Larrieu

31100 TOULOUSE

Siège de liquidation : 6, Rue André Clou,

Centre de Gros Larrieu

31100 TOULOUSE

570 801 688 RCS TOULOUSE

Les sociétaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le 13 septembre 2023, à 14 h 30, 6, Rue André Clou, Centre de Gros Larrieu, 31100 TOULOUSE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

– Lecture du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation,

– Examen et approbation du compte définitif de liquidation,

– Approbation des résolutions portant attribution du solde de liquidation,

– Quitus au liquidateur et décharge de son mandat,

– Constatation de la clôture de la liquidation,

– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Pour avis

Le Liquidateur