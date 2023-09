LA COOP MIDI PYRENEES

Société coopérative à forme anonyme à capital variable

au capital de 89 820 euros

Siège social : 6, Rue André Clou

Centre de Gros Larrieu

31100 TOULOUSE

Siège de liquidation : 6, Rue André Clou,

Centre de Gros Larrieu

31100 TOULOUSE

570 801 688 RCS TOULOUSE

AVIS DE CONVOCATION DES SOCIETAIRES (2éme CONVOCATION)

Le Conseil d’Administration informe ses sociétaires que l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 septembre 2023 à 14 heures 30 n’ayant pas obtenu le quorum requis pour délibérer, les sociétaires de la Société susvisée sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire une seconde fois, le 25 septembre 2023, à 14 heures 30, 6, Rue André Clou, Centre de Gros Larrieu, 31100 TOULOUSE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

– Lecture du rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation et sur le compte définitif de liquidation,

– Examen et approbation du compte définitif de liquidation,

– Approbation des résolutions portant attribution du solde de liquidation,

– Quitus au liquidateur et décharge de son mandat,

– Constatation de la clôture de la liquidation,

– Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

Le Liquidateur