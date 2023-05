Par acte SSP du 12/05/2023, il a été constitué une EURL ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination : LA MELODIE DES CISEAUX

– Objet social : Coiffure homme et femme, en salon et à domicile. Vente de produits pour coiffure.

– Siège : 209 chemin de Las Costes 31260 HIS.

– Capital : 1 000 €

– Durée : 99 ans

– Gérante : Mme Mélodie DURAN, demeurant 209 chemin de Las Costes 31260 HIS.

Immatriculation au RCS de TOULOUSE