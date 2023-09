LANGE

SAS capital : 100 €

26 rue Théodore de Banville 31200 TOULOUSE

842502494 RCS Toulouse

Le 7/9/2023, l’associé unique a décidé, à compter du 7/9/2023, de :

– Transférer le siège social 2 avenue des Mourlingues Les Allées du Bois

31130 BALMA

– Modifier l’objet en ajoutant : Vente de vêtements, d’occasion et neuf, femme, homme et enfants, accessoires, chaussures et bijouterie, fantaisie.

Mention RCS Toulouse