LAP

SA à CA au capital de 100.000 €

Siège social au 27, rue André Vasseur, Bât B.25, 31200 TOULOUSE

751 940 925 RCS TOULOUSE

L’AGE du 15/05/2023 a nommé, pour un mandat du 01/01/2016 au 31/12/2018 :

– Commissaire aux comptes titulaire : Mme Catherine SAINT GUIRONS, domiciliée

au 5, rue Tolosane, 31000 TOULOUSE, en remplacement de la SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE DE L’ARIEGE, et

– Commissaire aux Comptes suppléant : la SARL MALISSARD ET ASSOCIES,

au capital de 234.696 €, ayant son siège social au 46, avenue de Castres,

BP 25050, 31033 TOULOUSE, 334 609 880 RCS TOULOUSE, en remplacement

de M. Christophe BRECHET,

et a transféré avec effet immédiat le siège social au 20, rue André Vasseur,

Bât B.31, 31200 TOULOUSE.

Modification du RCS de TOULOUSE