AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Isabelle CROS-GRIGIS, Notaire à VILLEMUR SUR TARN, en date du 19 juillet 2023, il a été constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :

– Forme : Société civile immobilière

– Dénomination : LARACAMB

– Siège social : LABASTIDE-SAINT-PIERRE (82370), 1500 Route de Fabas.

– Capital : Le capital social est fixé à la somme de : CENT EUROS (100,00 EUR).

Il est divisé en 10 parts, de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 10 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Monsieur Philippe CAMBIEN à concurrence de 5 parts, portant les numéros 1 à 5, en rémunération de son apport en numéraire.

Madame Nathalie LARAB à concurrence de 5 parts, portant les numéros 6 à 10, en rémunération de son apport en numéraire.

– Objet social : La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement.

Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou

indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne

modifiant pas le caractère civil de la société.

En outre, l’article 1835 du Code civil dispose que les statuts peuvent préciser

une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le

respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son

activité.

– Durée : 99 ans à compter de son immatriculation

– Gérance : Monsieur Philippe CAMBIEN et Madame Nathalie LARAB demeurant au 1500 Route de Fabas, 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE, pour une durée indéterminée

– Cession de parts : toutes les cessions de part, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.

Immatriculation au RCS de MONTAUBAN

