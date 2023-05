Aux termes d’un acte sous signature électronique en date des 10 et 11 mai 2023, enregistré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTREMENT TOULOUSE le 17/05/2023 Dossier 2023 00014031 référence 3104P61 2023 A 01951,

– Madame Albertina Eva ORBAN épouse TAMPELLINI,

demeurant 10, rue basse 12190 ESTAING,

née le 25/12/1963 à ORADEA (HONGRIE),

de nationalité hongroise, a fait apport à la société

– « LE 4 MAINS »,

S.A.S au capital de 40 000 €,

dont le siège est 15 Chemin de NICOL, 31500 TOULOUSE,

en cours d’immatriculation,

– de l’ensemble des éléments d’actifs incorporels et corporels constitutifs d’un fonds de commerce d’apporteur d’affaires dans le domaine du bien-être, massage exploité 15 Chemin de NICOL, 31500 TOULOUSE sous l’enseigne et le nom commercial

« LE 4 MAINS », pour l’exploitation duquel elle est immatriculée à l’INSEE sous

le n° SIRET 750 828 907 00048, Code APE 4618Z. Les éléments incorporels et corporels dudit fonds ont été apportés pour une valeur de VINGT MILLE EUROS (20.000 €), soit 11.865 € pour les éléments incorporels et 8.135 € pour les éléments corporels.

– La date de transfert de propriété et d’entrée en jouissance a été fixée au jour de l’immatriculation de la Société. Cet apport a été effectué moyennant l’attribution à Madame Albertina TAMPELLINI, de 2000 actions de la S.A.S LE 4 MAINS.

– Les créanciers de l’Apporteur disposeront d’un délai de dix jours à compter de la dernière en date des publications légales pour faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de commerce de TOULOUSE.

Pour insertion, la Présidence.