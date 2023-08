Par acte ssp en date du 08/08/23, a été constituée une société par actions simplifiée ayant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination sociale : LEGAPOLE ESPACE MARQUE

– Siège social : TOULOUSE (31100) 78 route d’Espagne

– Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS

– Objet : dépôt, concession, utilisation, exploitation, gestion, développement de tous process, marques et droits de propriété intellectuelle ; prospection, développement, organisation, fonctionnement, promotion, communication, animation et gestion de réseaux.

– Capital social : 2100 €

– Présidente : Mme Florence DESPERON épouse POITEVIN, demeurant à TOULOUSE (31500) 19 rue Louis Lachenal.

– Directeur Général : Mr Florent POITEVIN, demeurant à TOULOUSE (31500) 14 rue Louis Lachenal.

– Admission aux assemblées et droit de vote : Chaque action donne droit de participer aux décisions collectives des associés et donne droit à une voix.

– Agrément : Cessions libres entre associés et en ligne directe ; toute autre cession est soumise à agrément par la collectivité des associés.

– Immatriculation : RCS de TOULOUSE.

Pour Avis.