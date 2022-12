Rectificatif à l’annonce publiée dans touleco.fr

du 28/12/2022 concernant LES 5F

Il fallait lire :

Objet : L’activité de marchand de biens,

L’acquisition de biens immobiliers hors activité de marchand de biens, la conclusion de prêts, la revente et la location de biens.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Immatriculation RCS Toulouse