AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d’un procès-verbal en date du 27/01/2023, l’A.G.E de la Société LES CAMINOLES, Société civile immobilière, au capital de 29.500 €, divisé en 29.500 parts sociales de 1 € chacune, siège social : 10 Chemin des Caminoles, 31120 PORTET-SUR-GARONNE, immatriculée au R.C.S. Toulouse 879 279 768, a décidé, sous condition de l’absence d’oppositions émanant des créanciers sociaux, ou, en cas d’oppositions, du rejet de celles-ci par le Tribunal de commerce, une réduction de capital non motivée par des pertes d’un montant de 17.700 € pour le ramener de 29.500 € (VINGT NEUF MILLE CINQ CENT €UROS) à 11.800 € (ONZE MILLE HUIT CENT €UROS), par rachat et annulation de 17.700 parts sociales par la Société LES CAMINOLES. Le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE ouvrant le délai d’opposition des créanciers a été effectué le 08/02/2023. Suivant décision de la gérance en date du 15/03/2023, il a été constaté l’absence d’oppositions émanant des créanciers sociaux suivant certificat délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 10/03/2023 et le rachat définitif des parts et leur annulation et la réalisation définitive de la réduction du capital social désormais fixé à 11.800 €. Les articles 7 et 16 des statuts ont été modifiés en conséquence.

