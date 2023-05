LES CAOUECS - KAPROM KONCEPT

Suivant acte reçu par

Maître Benoît d’ANTIN, notaire à BLAGNAC

(31700) 24 avenue Georges Brassens,

le 25 avril 2023, enregistré au SDE de TOULOUSE le 2 mai 2023 sous les références suivantes : 2023N1088, a été cédé le fonds de commerce par la société dénommée LES CAOUECS société à responsabilité limitée, au capital de 10.000,00€, dont le siège est à BLAGNAC (31700),3 rue Lavoisier, identifiée au SIREN sous le numéro 819337981 et immatriculée au R.C.S de TOULOUSE, a la société dénommée KAPROM KONCEPT, société par actions simplifiée, au capital de 10.000,00 €, dont le siège est à BLAGNAC (31700) 3 rue de Lavoisier, identifiée au SIREN sous le numéro 950937664 et immatriculée au R.C.S de TOULOUSE, un fonds de commerce de brasserie-restaurant sis à BLAGNAC (31700) 3 rue Lavoisier, connu sous le nom commercial « LES DEUX M » et pour lequel il est immatriculé au R.C.S de TOULOUSE sous le numéro 819337981, moyennant un prix principal de QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS (95.000,00 EUR), s’appliquant aux éléments incorporels pour 70.000,00 euros et au matériel pour 25.000,00 euros, payé comptant le jour de la signature de l’acte authentique. L’entrée en jouissance est au 25 avril 2023.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de

la dernières en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile

a été élu à cet effet.

Pour insertion.

Le notaire.