LES DELICES DE NATHAN - MAISON BRUN

Aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-François CASTERAN, notaire à BLAGNAC, le 10/02/2023, enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement de TOULOUSE le 13/02/2023 dossier 2023 00004572 référence 3104P61 2023 N 00338 contenant,

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Par la SAS LES DELICES DE NATHAN, au capital de 1000 €, dont le siège est à MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE (31380), Pujet, identifiée au SIREN sous le numéro 839590775 et immatriculée au RCS de TOULOUSE

Au profit de la SASU MAISON BRUN, au capital de 10000 €, dont le siège est à MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE (31380), 142 rue de l’Ormière, identifiée au SIREN sous le numéro 948095476 et immatriculée au RCS de TOULOUSE

D’un fonds artisanal d’exploitation de toute entreprise de boulangerie, pâtisserie, exploité à MONTASTRUC LA CONSEILLERE (31380) 142 rue de l’Ormière – Pujet, sous l’enseigne LES DELICES DE NATHAN.

Prix : 135.000 € payé comptant s’appliquant à concurrence de 95.000 € aux éléments incorporels, en ce compris le droit au bail, et à concurrence de 40.000 € au matériel.

Entrée en jouissance : 10/02/2023

Oppositions chez Me Jean-François CASTERAN, Notaire à BLAGNAC (31700) 227 route de Grenade, dans les 10 jours de la dernière en date des insertions légales.

Pour insertion.

Le Notaire.