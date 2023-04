Par acte SSP du 21/03/2023 à TOULOUSE, enregistré au SIE de Toulouse,

le 03/04/2023, Dossier no 202300009652, Référence 3104P612023A01086

LES DELICES RUSSES, SAS au capital de 5000 €, ayant son siège social

63 BD DE STRASBOURG 31000 Toulouse, 847 805 546 RCS de Toulouse

A cédé à

DASSAM, SAS au capital de 3000 €, ayant son siège social

63 BD DE STRASBOURG 31000 Toulouse, 949 081 368 RCS de Toulouse,

un fonds de commerce de épicerie fine, alimentation générale., comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, le droit au bail des locaux, le matériel, le mobilier et agencement servant l’exploitation du fonds dont un état certifié sincère et véritable, les marchandises en stock qui existeront au jour de la prise de jouissance, le droit à l’installation téléphonique. sis

63 BD DE STRASBOURG 31000 Toulouse, moyennant le prix de 80000 €.

La date d’entrée en jouissance : 21/03/2023.

Les oppositions sont reçues dans les 10 jours de la dernière date des publicités légales à l’adresse suivante : 2 rue du Rempart Villeneuve - 31000 Toulouse.