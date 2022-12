Suivant acte reçu par Maître ZOE GONZALVEZ, Notaire,

titulaire d’un Office Notarial à FRONTON, 430, route de Toulouse,

le 15 décembre 2022, enregistré a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LES GLYCINES, dont le siège est à FRONTON (31620)

11 esplanade de Marcorelle, identifiée au SIREN sous le numéro 533 495 800 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE.

A :

La Société dénommée Les glycines, dont le siège est à COLOMIERS (31770)

6 avenue des Marots, identifiée au SIREN sous le numéro 921 558 870 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE.

Désignation du fonds : fonds de commerce de restaurant, snack-bar (licence IV) et brasserie sis à FRONTON (31620) 11 esplanade de Marcorelle, connu sous le nom commercial LES GLYCINES.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de

QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS (85 000,00 EUR), dont 62.890,00 euros pour les éléments incorporels et 22.110,00 euros pour du matériel.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion

Le notaire.