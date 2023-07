Aux termes d’un acte sous seing privé en date à COLOMIERS (31), du 25 mai 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Dénomination sociale : LES QUATRE CAPS

– Forme sociale : Société par actions Simplifiée

– Siège social : 108 rue de Chaussas 31200 TOULOUSE

– Objet social : Prestation de services aux entreprises dans le domaine du conseil pour les affaires et la gestion : conseil en communication pour les entreprises, conseil en recrutement et organisation interne, gestion, import-export, plus particulièrement dans le domaine du luxe, et accessoirement toutes activités annexes et connexes,

– Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au RCS,

– Capital social : 1 000 euros,

– Présidence : M. Claude MERY demeurant 108 rue de Chaussas 31200 TOULOUSE,

– Cessions d’actions : Les actions de la société ne peuvent être cédées entre actionnaires, au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du titulaire, ou à toute autre personne physique ou morale, qu’après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

Immatriculation de la Société au RCS de TOULOUSE.

La Présidence