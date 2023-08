Avis de transformation

Aux termes d’une délibération en date du 30/06/2023

de la société LOC’EVENT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8000 €

SIEGE SOCIAL : Z.A. Piossane, 5, impasse d’Occitanie 31590 VERFEIL

immatriculée au R.C.S Toulouse sous le n°448 510 792,

l’A.G.E a décidé la transformation de la Société en société par actions simplifiée

à compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau, l’objet de la société, son siège, sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social demeurant inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme de 8000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut participer

aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de

ses actions. Chaque associé a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession ou transmission d’actions par l’associé unique est libre. En cas de pluralité d’associés, la cession à un tiers est soumise au droit de préemption ainsi qu’à l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

PRESIDENT DE LA SOCIETE : M. Jean Claude RAYMOND demeurant 3 Impasse du Pesquié, 31450 AYGUESVIVES, nommé pour une durée indéterminée.

Pour avis. Le Président.

Mention sera portée au R.C.S de TOULOUSE.