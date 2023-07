LP2C

Société anonyme à conseil d’administration

au capital de 6.751.560 Euros

Siège social : 5 rue Jorge Semprun

31400 TOULOUSE

384.043.352 RCS TOULOUSE

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2023, il a été :

– pris acte et constaté la fin de mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire, EURAUDIT et il a été décidé de ne pas le renouveler ;

– nommé, BM&A – 11 rue de Laborde 75008 PARIS – RCS PARIS 348.461.443, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes Titulaire, pour une durée de six exercices.

Ancienne mention :

Commissaires aux Comptes Titulaires : KPMG SA – EURAUDIT

Nouvelle mention : Commissaires aux Comptes Titulaires : KPMG SA – BM&A.

Pour avis.