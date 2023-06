LUMINA SF

Société à responsabilité limitée au capital de 16 000 euros

Siège social : 1 Avenue Salvador Allende

31320 CASTANET TOLOSAN

Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à CASTANET TOLOSAN du 14 juin 2023, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :

– Forme sociale : Société à responsabilité limitée

– Dénomination sociale : LUMINA SF

– Siège social : 1 Avenue Salvador Allende, 31320 CASTANET TOLOSAN

– Objet social : La prise de participations et la prise de contrôle dans toutes sociétés commerciales industrielles civiles immobilières. L’acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières parts sociales parts d’intérêts et cela dans le domaine de la restauration, l’hôtellerie et les activités d’entretien corporel comprenant les activités de spa et de hammam.

– Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés

– Capital social : 16 000 euros

– Gérance : Monsieur Sofiane HITAM, demeurant 1 Avenue Salvador Allende 31320 CASTANET TOLOSAN, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE.

Pour avis