Le projet d’Occitanie (CEC Occitanie) se concrétise.

La CEC Occitanie accompagnera des entreprises pendant neuf mois, à raison de six sessions thématiques, dans l’élaboration de leur feuille de route de transformation à visée écologique. Le programme se déroulera de l’automne 2023 jusqu’à l’été 2024 et devrait rassembler quatre-vingts entreprises et organisations du territoire. Pour en savoir plus, des webinaires d’informations sont organisés chaque vendredi à midi. Les inscriptions pour le webinaire ainsi que pour le programme d’accompagnement sont ouvertes en ligne.

Initiative nationale, la Convention des entreprises pour le climat s’est depuis déclinée dans sept territoires différents : en Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle-Aquitaine, dans le Massif-Central, etc.