Toulouse. La Côte et l’arête mijote sa croissance

Encore une success story à la sauce toulousaine ? Il semble que La Côte et l’arête en prend le chemin. Fondée en 2009 par les frères jumeaux Chambon, Ivan et Benoit, 41 ans, l’enseigne compte aujourd’hui douze établissements en nom propre et quatre franchises, implantés dans le Sud-Ouest (Toulouse, Albi, Pau, Bordeaux...). En tout, le groupe sert 5 à 6000 couverts par mois et par restaurant.

À la fin de l’année, quatre franchises supplémentaires devraient rejoindre la société qui table, à cette échéance, sur 23 millions d’euros de chiffre d’affaires et 250 à 300 salariés. Les ingrédients de cette recette réussie ? « Notre notoriété est basée sur une cuisine 100 % maison, bonne, fraîche et simple. Nous n’avons que deux ingrédients congelés », explique Benoît Chambon, l’un des cofondateurs. « Et nous avons une sensibilité très exacerbée au service du client », ajoute ce petit-fils d’épiciers toulousains, rompu à l’exercice, et fils des anciens dirigeants de la salle de sport Scandia, à Aucamville.

Problème d’approvisionnement

Mais, cette croissance n’est pas de tout repos. Déjà, la société, comme l’ensemble du secteur, peine à recruter. « Même si personne n’est embauché au Smic, on a un besoin d’effectif à combler, environ 10 % », reconnaît le dirigeant. De plus, après deux ans de ralentissement pour cause de pandémie obligeant La Côte et l’arête à fermer ses portes et à puiser dans les Prêts Garantis État (PGE) un montant de 2,5 millions d’euros, l’entreprise se heurte à une pénurie de produits : la moutarde, l’huile de tournesol et le vinaigre de riz, notamment, font défaut.

Pourtant, face à cette situation nouvelle, pas question de s’alarmer. « On s’adapte tous les jours. Il faut prendre la vie du bon côté. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : Ivan Chambon à gauche, et son frère jumeau Benoît, les deux fondateurs de l’enseigne familiale. Crédit : La Côte et l’arête.