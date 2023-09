La Générale, rencontre entre acteurs et industries culturelles en Occitanie, revient le mardi 10 octobre à la Cité de Toulouse (quartier Montaudran). Lancé par le magazine Ramdam et organisé par la société Projet X, cet événement annuel se destine à tous les acteurs culturels du Grand Sud avec pour objectif de promouvoir des rencontres et des temps d’échanges entre professionnels, décideurs, institutions et associations.

Après une table ronde plénière sur le thème : « La culture peut-elle changer la ville ? », plusieurs ateliers aborderont des problématiques rencontrées par les professionnels, telles que l’insertion professionnelle des jeunes artistes, la décarbonation de la culture ou encore les impacts de l’intelligence artificielle sur la création culturelle.

En parallèle, des conférences projets sous forme de présentations viendront rythmer cette grande journée dédiée au monde culturel. Entrée gratuite.

Programme complet et réservations sur le site

La Générale. Mardi 10 octobre, de 9h00 à 17h00, à La Cité Toulouse, 55 avenue Louis Bréguet, 31400 Toulouse.